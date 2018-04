Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, hat den westlichen Angriff auf Syrien als völkerrechtswidrige Aggression bezeichnet. Der Luftwaffen-General a.D. sagte am Sonntag MDR AKTUELL, ein souveräner Staat wie Syrien werde von außen angegriffen. Das erschwere die Zusammenarbeit erheblich.

Laut Kujat ist durch die jüngsten Militärschläge des Westens auch eine politische Lösung im Syrien-Konflikt schwieriger geworden. Diese könnte laut dem Ex-General so aussehen, dass die Terrorgruppen in Syrien soweit bekämpft würden, dass sie ihren Einfluss verlören. Eine westliche Gesamt-Strategie im Syrien-Konflikt könne er allerdings nicht erkennen.

Rund 100 Raketen und Marschflugkörper

Die USA, Großbritannien und Frankreich hatten als Reaktion auf den mutmaßlichen Chlorgas-Einsatz in der Stadt Duma bei Damaskus am frühen Samstagmorgen gut 100 Raketen und Marschflugkörper auf Stellungen in Syrien abgefeuert.



Bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates verhinderten die drei westlichen Staaten und fünf weitere Mitglieder eine von Russland beantragte Verurteilung der Bombardierungen als "Aggression" und "Verletzung des internationalen Rechts und der UN-Charta".

Resolutionsentwurf des Westens

Zugleich legten die USA, Frankreich und Großbritannien einen eigenen Resolutionsentwurf vor, der die Schaffung eines "unabhängigen Mechanismus" für die Untersuchung des mutmaßlichen Chemiewaffen-Einsatzes in Duma vorsieht. Die Beratungen über den von Frankreich verfassten Entwurf, der außerdem Notevakuierungen und freien Zugang für Hilfskonvois fordert, sollen nach Diplomatenangaben am Montag beginnen.

Frankreich kündigt breiten Vorstoß an

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian kündigte am Sonntag zugleich einen großen diplomatischen Vorstoß im UN-Sicherheitsrat und auf EU-Ebene zur Beendigung des seit 2011 tobenden Bürgerkriegs in Syrien an. "Wir werden bereits Montag Initiativen ergreifen – im Sicherheitsrat in New York, in Brüssel beim Außenministertreffen - um mit allen, die das wollen, den Fahrplan festzulegen", sagte Le Drian dem Sender TF1.

Kritik der französischen Koservativen