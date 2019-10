Der 23-Jährige hat letzte Woche mit 200 anderen Kurden in Halle gegen Erdogan protestiert. Die kurdische Community ist klein in der Stadt. Das gelte insgesamt für Ostdeutschland, sagte ein Sprecher der kurdischen Gemeinde Deutschland MDR Aktuell. Während in westdeutschen Großstädten seit 30-40 Jahren türkisch-stämmige Kurden leben und sich in Vereinen organisieren, sehe das im Osten anders aus. Dort speise sich die Kurdische Gemeinde überwiegend aus Flüchtlingen, die seit 2015 nach Deutschland gekommen seien.

Syrische Kurden von US-Amerikanern enttäuscht

Auch Hisham Al-Rashid ist syrischer Kurde in Halle. Auch er ist Friseur und lebt schon seit 2003 in Halle. Sein größter Wunsch: Keine deutschen Waffenlieferungen mehr in die Türkei. Von den ehemals verbündeten US-Amerikanern hält Hisham Al-Rashid nicht mehr viel. Er hofft, dass Europa, dass Deutschland den Kurden helfe. Amerika verarsche die Leute. "Amerika ist kein guter Freund oder sowas", meint der Friseur.