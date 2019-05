Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache tritt von seinen Ämtern zurück. Das teilte der Politiker in einer öffentlichen Erklärung mit. Strache stand wegen eines heimlich aufgenommenen Videos von 2017 unter Druck, welches ihn in Verhandlungen mit einer angeblichen russischen Oligarchin zeigt. Dabei bot er ihr öffentliche Aufträge im Gegenzug zu Ihrer Wahlkampfhilfe an.