Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz will während der anstehenden EU-Ratspräsidentschaft seines Landes eine "Achse der Willigen" für den Kampf gegen illegale Migration schmieden.

Achse Rom, Wien, Berlin

Kurz sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesinnenminister Horst Seehofer am Mittwoch in Berlin, er setze auf eine regionale Zusammenarbeit zwischen Rom, Wien und Berlin, weil viele Flüchtlinge von Italien nach Deutschland wollten. Die Kooperation zwischen den drei Ländern sei bereits gut. An die Adresse Seehofers gewannt, erklärte der österreichische Regierungschef: "Wir sind froh, dass wir mit Ihnen als deutschem Innenminister einen starken Partner haben."

Intensivere Zusammenarbeit verabredet

Seehofer wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass sich die Innenminister von Italien, Österreich und Deutschland bereits darauf verständigt hätten, intensiver im Kampf gegen illegale Migration und Terrorismus zusammenarbeiten zu wollen. Den Wunsch habe auch Italiens neuer Innenminister Matteo Salvini bei einem gemeinsamen Telefonat am Vortag geäußert, sagte der CSU-Chef.

Schutz der Außengrenzen "Idealfall"

Grenzzaun in Bulgarien: Ein deutscher Beamter unterstützt seinen bulgarischen Kollegen beim Schutz der EU-Außengrenze. Bildrechte: IMAGO Seehofer und Kurz betonten einhellig die Notwendigkeit, die europäischen Außengrenzen wesentlich besser zu schützen als bisher. Der österreichische Kanzler sprach sich dabei ausdrücklich für eine Stärkung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex aus. Seehofer bezeichnete es als einen "Idealfall", wenn es gelänge, die Außengrenzen zu schützen. Das würde die Binnengrenzkontrollen überflüssig machen.

Alternativroute durch Albanien

Sowohl Kurz als auch Seehofer wiesen in dem Zusammenhang darauf hin, dass sich durch Albanien immer mehr eine Alternativroute für Migranten nach Mittel- und Nordeuropa entwickle. Kurz sagte, es gelte hier - anders als 2015 - frühzeitig zu reagieren. Er wolle die albanische Regierung dabei unterstützen. Am Dienstagabend hatte Kurz im österreichischen Fernsehsender ORF erklärt, Österreich arbeite mit einer kleinen Gruppe von EU-Ländern an Plänen für Aufnahmelager für Flüchtlinge außerhalb der EU.

Merkel hält nichts von "Achse"-Plänen

Merkel beim Integrationsgipfel im Kanzleramt. Bildrechte: dpa Bundeskanzlerin Angela Merkel, die bereits am Vortag mit Kurz zusammengetroffen war, reagierte zurückhaltend auf die Forderung ihres österreichischen Amtskollegen, eine "Achse der Willigen" gegen illegale Migration zu schmieden. Die CDU-Chefin bekräftigte nach dem Integrationsgipfel am Mittwoch in Berlin, dass sie eine gemeinsame europäische Lösung in der Flüchtlingspolitik anstrebe. Es gebe Länder wie Italien, Griechenland oder Spanien, die besonders von der Ankunft von Flüchtlingen betroffen seien. Daher müsse es mehrere Kooperationsmöglichkeiten geben.

Krisentreffen zu Seehofer-Merkel-Asylstreit