Österreichs Bundekanzler Sebastian Kurz schließt in der Video-Affäre strafrechtliche Konsequenzen gegen seinen gefallenen bisherigen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nicht aus. Mit Blick auf Straches gegenüber einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte 2017 auf Ibiza getätigten Äußerungen sagte Kurz der "Bild"-Zeitung: "Die Ermittlungen werden zeigen, was jetzt passiert. Aber, was er in diesem Video sonst sagt, ist ein großer Skandal, bedeutet das Ende von seiner politischen Tätigkeit und vermutlich auch strafrechtliche Konsequenzen."

Kurz will Innenminister entlassen

Ex-FPÖ-Chef Strache auf einem Wahlplakat seiner Partei für die Europawahl: Die politische Karriere des Ex-Vizeregierungschefs dürfte nun beendet sein. Bildrechte: imago images / Rudolf Gigler Unterdessen wird das Zerwürfnis zwischen der konservativen ÖVP von Kurz und der FPÖ immer tiefer. Im Zusammenhang mit der Video-Affäre um Strache plant Österreichs Kanzler offenbar auch die Entlassung von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. Kanzleramtsminister Gernot Blümel sagte dazu am Sonntagabend in der ORF-Nachrichtensendung "ZiB2": "Ich gehe davon aus, dass der Bundeskanzler dem Bundespräsidenten auch vorschlagen wird, den Innenminister aus der Regierungsverantwortung zu entlassen." Der ÖVP-Politiker begründete dies mit der Notwendigkeit, nach dem Auftauchen des Ibiza-Videos für eine lückenlose Aufklärung zu sorgen.

FPÖ droht kompletten Rückzug an

Die FPÖ wiederum drohte an, dass im Fall einer Entlassung Kickls alle ihre Regierungsmitglieder das Kabinett verlassen würden. Die FPÖ bestimmte am Sonntagabend Verkehrsminister Norbert Hofer einstimmig zum neuen Parteichef. Fraktionschef Johann Gudenus gab hingegen "mit sofortiger Wirkung" seinen Austritt aus der FPÖ bekannt. Ebenso werde er sein Nationalratsmandat niederlegen. Gudenus hatte in dem Video gedolmetscht.

Tiefe politische Krise