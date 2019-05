Österreich FPÖ kündigt Rückzug aller Minister an

In Österreich ist die Koalition von ÖVP und FPÖ so gut wie beendet. Nachdem Bundeskanzler Kurz am Montagabend die Entlassung von Innenminister Kickl ankündigte, wollen alle Minister der FPÖ hinwerfen.