Im Ringen um einen Ausweg aus der britischen Brexit-Blockade will die oppositionelle Labour-Partei nun doch den Weg für Neuwahlen freimachen. Parteichef Jeremy Corbyn sagte vor einer für Dienstag geplanten Abstimmung im Parlament, nach der Einigung der übrigen EU-Mitgliedstaaten auf einen erneuten Brexit-Aufschub sei ein chaotischer EU-Austritt ohne Abkommen nun ausgeschlossen.

Damit sei die Bedingung der größten britischen Oppositionspartei für die Neuwahl erfüllt. Er kündigte demnach vor Vertretern seines Schattenkabinetts an, in den Wahlkampf zu starten.

Johnson hat derzeit keine Mehrheit im britischen Parlament. Bildrechte: dpa

Der britische Premierminister Boris Johnson will im Laufe des Tages im Parlament eine Gesetzesänderung durchsetzen, um am 12. Dezember Neuwahlen ansetzen zu können. Mit einem ersten Versuch, Neuwahlen auf den Weg zu bringen, war Johnson am Montag gescheitert.



Weil Johnson im Parlament keine eigene Mehrheit hat, ist er auf die Unterstützung von Oppositionsabgeordneten angewiesen. Da Labour nun aber eingewilligt hat, dürfte er diesmal eine Mehrheit bekommen.