Die britische Labour-Partei hat ihren früheren Vorsitzenden Jeremy Corbyn suspendiert. Das teilte ein Parteisprecher am Donnerstagnachmittag mit. Ein Untersuchungsbericht hatte zuvor festgestellt, dass die Labour-Partei und ihr einstiger Chef antisemitische Tendenzen zugelassen hätten.

Es habe Schikanen und Diskriminierungen gegeben, teilte die britische Kommission für Gleichheit und Menschenrechte am Donnerstag bei der Vorstellung des Berichts in London mit. Es habe "unentschuldbare Fehler" gegeben, die auf einen Mangel an Bereitschaft zur Bekämpfung des Antisemitismus zurückzuführen seien, sagte die Vorsitzende der unabhängigen Kommission, Caroline Waters.