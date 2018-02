Ein Mitarbeiter der Organisation Syrischer Roter Halbmond geht durch ein Viertel der Stadt Duma im syrischen Rebellengebiet Ost-Ghuta. Bildrechte: dpa

Nach den heftigen Bombardements der vergangenen Tage auf Ost-Ghuta und der Ankündigung der Türkei Afrin belagern zu wollen wächst die Sorge vor weiterem Leid in Syrien. UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich "zutiefst beunruhigt" über die Lage im Rebellengebiet Ost-Ghuta. Besonders die Folgen für die Zivilbevölkerung würden ihm Sorgen bereiten, sagte sein Sprecher Stephane Dujarric in New York. Ost-Ghuta sei Teil der Deeskalationsvereinbarung von Astana, so Dujarric. Der UN-Generalsekretär erinnere alle Parteien an deren Verpflichtungen. Garantie-Mächte des Abkommens sind Russland, der Iran und die Türkei.

"So schlimm war es noch nie"

Das nahe bei Damaskus gelegene Rebellengebiet Ost-Ghuta hatte zu Wochenbeginn eine der schwersten Angriffswellen durch das Assad-Regime seit Beginn des Konflikts erlitten. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR) meldete rund 250 Tote innerhalb von 48 Stunden. Mehr als 1.200 Menschen seien verletzt worden, viele davon schwer. Ost-Ghuta wird seit Langem durch die syrische Armee belagert, den bis zu 400.000 eingeschlossenen Menschen fehlt es an Lebensmitteln, die humanitäre Lage ist dramatisch.

Der für das Bürgerkriegsland zuständige Direktor des UN-Welternährungsprogramms, Jakob Kern, sagte dem "Tagesspiegel" am Dienstag über die Lage in Syrien: "So schlimm wie jetzt war es noch nie". Alle "Konflikt-Hot-Spots" im Land seien quasi gleichzeitig aktiviert worden. Mit Blick auf die Versorgung Ost-Ghutas sagte Kern: "Wir brauchen deshalb dringend einen Waffenstillstand, der von beiden Seiten auch eingehalten wird." Nicht nur die Assad-Regierung gehe gewaltsam gegen ihre Gegner vor, sondern auch die "Aufständischen" befeuerten wortwörtlich den Konflikt.

Ein zweites Aleppo

Der Syrische Zvilschutz, die sogenannten Weißhelme, versorgt einen Verwundeten nach Bombenangriffen in Ost-Ghuta. Ob die Weißhelme unabhängig sind, ist umstritten - das Bild wurde von Berichterstattern der Agentur AP allerdings verifiziert. Bildrechte: Uncredited/Syrian Civil Defense White Helmets/AP/dpa So würden beispielsweise die Bewohner in Ost-Ghuta mehr oder weniger die ganze Zeit in Kellern leben. "Sie trauen sich nicht nach draußen, weil es ständig Bombardements gibt. Es gibt kaum noch etwas zum Essen. Und das Wenige ist fast unerschwinglich teuer", so der UN-Experte. Die sogenannten Deeskalationszonen hätten sich zu regelrechten Eskalationszonen entwickelt. António Guterres' Sprecher Dujarric sagte, die Vereinten Nationen hätten wiederholt ein Ende der Kämpfe gefordert, um die Lieferung humanitärer Hilfsgüter zu ermöglichen. Die UN könne innerhalb von zwei Tagen Hilfslieferungen organisieren, ergänzte Kern.

Die Lage in Ost-Ghuta erinnert an das Geschehen in Aleppo vor über einem Jahr. "Das Grauen von Aleppo droht sich nun wenige Kilometer von Damaskus entfernt zu wiederholen", erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Wieder würden vor allem unschuldige Zivilisten, darunter viele Kinder, der Gewalt zum Opfer fallen.

Türkei fordert Assad im Norden heraus

Zugleich kritisierte der Sprecher, dass die von der Türkei angekündigte Blockade der von Kurden kontrollierten Region um Afrin zu weiterem Leid unter der Zivilbevölkerung führen werde. In dem Gebiet im Norden Syriens setzte die die türkische Armee ihr Bombardement am Dienstag fort, nachdem dort syrische Regierungskräfte zur Unterstützung kurdischer Truppen eingerückt waren. Das meldetet die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Am Dienstag hatte der türkische Präsident Erdogan angekündigt, die Stadt Afrin belagern zu wollen.