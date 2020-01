Der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff hält die Kritik am Nahostplan von US-Präsident Donald Trump für übertrieben. Lambsdorff sagte MDR AKTUELL, der Plan biete die Chance für neue Gespräche. Man sollte ihn nicht überhöhen, aber auch nicht gleich in Bausch und Bogen verdammen.

Zur Kritik, dass Trumps Plan einseitig sei und den Palästinensern zu viel abverlange, sagte Lambsdorff, das sei nicht ganz richtig. Der Plan erkenne das Recht auf einen palästinensischen Staat an. Er erkenne an, dass dieser Staat eine vergleichbare Größe mit den Gebieten in den Grenzen von 1967 haben müsse. Das bedeute, dass auch die Israelis Land abgeben müssten.