In Belarus ist am Montag der von der Opposition ausgerufene Generalstreik angelaufen, mit dem Langzeit-Präsident Alexander Lukaschenko zum Rücktritt gezwungen werden soll. Zuvor war am Sonntag ein Ultimatum abgelaufen, welches die Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja dem Staatschef für dessen Rücktritt gesetzt hatte.

Streikausmaß zunächst unklar

Welches Ausmaß die Streikaktionen bis zum Montagnachmittag annahmen, war zunächst unklar. Die Informationen sind widersprüchlich. Nach Angaben eines Reporters der Nachrichtenagentur AFP blieben große Geschäfte und Apotheken in der Hauptstadt Minsk zunächst geöffnet, während viele kleine Läden verriegelt blieben. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete von zahlreichen geschlossenen Läden und Gaststätten. Außerdem zogen demnach rund 3.000 Demonstranten durch Minsk, unter denen sich auch Fabrikarbeiter, Studenten und Rentner befunden hätten.

Widersprüchliche Angaben zu Industriearbeitern

Auch zahlreiche Studenten und Rentner gingen auf die Straßen. Bildrechte: dpa Oppositionspolitikerin Tichanowskaja erklärte von ihrem EU-Exil aus, dass sich neben Lehrern und Studenten auch Beschäftigte in staatlichen Unternehmen und Fabriken sowie IT-Firmen, Mitarbeiter von Verkehrsunternehmen, medizinisches Personal sowie Bergleute an dem Streik beteiligen würden. Konkrete Angaben zur Teilnehmerzahl machte Tichanowskaja zunächst jedoch nicht.



Die Regierung in Minsk betonte hingegen, dass der Betrieb in allen staatlichen Unternehmen und großen Industriefirmen des Landes plangemäß weiterlaufe. Industrieminister Pjotr Parchomtschik sprach lediglich von einigen "Wellen". Die Aufrufe zu Streiks hätten keinen wirtschaftlichen Schaden angerichtet.

Berichte über landesweit 180 Festnahmen

In den in Online-Netzwerken veröffentlichten Videos der Opposition waren zahlreiche junge Menschen zu sehen, die sich vor Universitäten versammelten oder Sitzstreiks abhielten. Mehrere Kundgebungen sollen Oppositionsangaben zufolge von der Polizei aufgelöst worden sein. Die Menschenrechtsgruppe Wesna-96 berichtete bis zum Montagnachmittag von 180 Festnahmen im ganzen Land. Damit wurden laut Opposition seit Sonntag landesweit mehr als 700 Menschen festgenommen.

Nagelprobe für Lukaschenko und Opposition