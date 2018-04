Im Fall des vergifteten russisch-britischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal soll ein Schweizer Labor einen im Westen verwendeten chemischen Kampfstoff nachgewiesen haben. Russlands Außenminister Sergej Lawrow teilte am Samstag in Moskau mit, ein Labor im schweizerischen Spiez habe in den Blutproben Spuren des chemischen Kampfstoffes BZ gefunden. Lawrow sagte der Agentur Interfax zufolge, weder in Russland noch in der Sowjetunion seien Giftstoffe entwickelt worden, die der Formel entsprechen: "Diese Substanz findet sich im Arsenal der US-Armee, Großbritanniens und anderer Nato-Länder." Die Wirkung von BZ setzt nach Angaben von Lawrow in bis zu 60 Minuten ein und hält bis zu vier Tage an.

Vorwurf der Manipulation

Skripal während seines Spionage-Prozesses 2006 in Moskau. In den Blutproben des Ex-Doppelagenten soll auch der westliche Kampfstoff BZ nachgewiesen worden sein. Bildrechte: imago/ITAR-TASS Allerdings, so der Vorwurf Lawrows, seien die Erkenntnisse des Spiezer Labors in dem am Donnerstag vorgelegten Untersuchungsbericht der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) zum Fall Skripal verschwiegen worden. Der russische Außenminister warf der OPCW in dem Zusammenhang Manipulation vor. Man werde die Behörde deshalb mit den Schweizer Ergebnissen konfrontieren.



Die britische Regierung geht hingegen davon aus, dass bei dem mutmaßlichen Anschlag auf Skripal und seine Tochter Julia ein Nervengift der Nowitschok-Gruppe aus sowjetischer Produktion zum Einsatz kam. London wertete dies als Beweis dafür, dass nur Russland hinter der Attacke stecken könnte.

OPCW bestätigt "toxische Chemikalie"

Die OPCW bestätigte am Donnerstag in einem Kurzbericht, bei einer Untersuchung von Blutproben von Skripal und seiner Tochter seien die Erkenntnisse Großbritanniens "in Bezug auf die Identität der toxischen Chemikalie" bestätigt worden. Das verwendete Gift wird in dem Bericht allerdings nicht benannt. Auch äußerte sich die OPCW nicht dazu, woher das Gift kam und wer für den Anschlag auf Skripal und seine Tochter verantwortlich sein könnte.

Russland fordert Zugang zu Proben