In Syrien ist die letzte Bastion der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" gefallen. Wie die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Samstag bekanntgaben, nahmen Kämpfer der kurdisch-arabischen Allianz am Samstag den Ort Baghus am Euphrat ein. Die Kontrolle über das Dorf nahe der irakischen Grenze sei vollständig übernommen worden, sagte ein SDF-Sprecher. Die Dschihadisten hätten eine "hundertprozentige territoriale Niederlage" erlitten.

USA verkündeten voreilig Einnahme

Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte unweit von Baghus. Bildrechte: dpa Die USA, welche die SDF in ihrem Kampf gegen den IS unterstützen, hatten bereits am Freitag die Vertreibung der Terrormiliz aus Baghus verkündet, obwohl die Kämpfe zu diesem Zeitpunkt noch andauerten. Die letzte IS-Bastion war am Freitagmorgen nach zweitägiger Feuerpause wieder unter Beschuss genommen worden. Laut den SDF-Angaben dauerten die Kämpfe bis zum Samstagmorgen an.

Der Kampf um Baghus hatte am 9. Februar begonnen. Es war die letzte Phase einer im September 2018 gestarteten Großoffensive zur Einnahme der letzten IS-Gebiete in Syrien. Zehntausende Menschen flohen aus Baghus. Zahlreiche IS-Kämpfer leisteten erbitterten Widerstand. Tausende Dschihadisten ergaben sich aber auch.

IS noch nicht vollständig geschlagen