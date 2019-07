Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) will das Dublin-Verfahren reformieren. In einem Interview in der "Bild" sagte sie, "wir müssen Dublin reformieren, um mehr Fairness zu erreichen". Das Verfahren sieht vor, dass ein Asylbewerber in dem europäischen Land registriert werden muss, das er zuerst betreten hat. Unter dieser Last leiden vor allem Länder wie Italien und Griechenland an Europas Außengrenzen.