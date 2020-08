Die libanesische Regierung ist zurückgetreten. Das teilte Ministerpräsident Hassan Diab am Abend in einer Fernsehansprache mit. Nach den verheerenden Explosionen im vergangenen Dienstag waren die Forderungen nach einem Rücktritt der Regierung zunehmend lauter geworden. Am Wochenende war es deswegen zu gewalttätigen Protesten gekommen. Auch am Montag kam es im Zentrum vom Beirut erneut zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten.