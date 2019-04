"Ärzte ohne Grenzen" fordern Evakuierung Schüsse auf Flüchtlingslager in Libyen

Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" hat die Evakuierung von Flüchtlingslagern in Libyen gefordert. Die Flüchtlinge, die nahe der Kampfzone um die Hauptstadt Tripolis interniert sind, müssten außer Landes gebracht werden, sagte eine Sprecherin der Organisation am Freitag in Berlin. Es sei bereits auf Internierungslager geschossen worden. Auch das UN-Flüchtlingshilfswerk forderte die Freilassung von Tausenden Menschen, die in den Lagern festgehalten würden.