Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass aus der Waffenruhe, die vor einigen Tagen erreicht worden war, ein dauerhafter Waffenstillstand wird. Rebellengeneral Chalifa Haftar, der auch an der Konferenz in Berlin teilnimmt, hatte noch vor einer Woche bei einem Treffen in Moskau die Unterzeichnung eines Waffenstillstands abgelehnt. Im April 2019 hatte Haftar seine Offensive gegen die libysche Hauptstadt Tripolis begonnen und war zuletzt nah an sie herangerückt.



Ein zweiter wichtiger Punkt auf Merkels Agenda: Die internationalen Akteure sollen dazu gebracht werden, sich künftig aus dem Konflikt herauszuhalten.