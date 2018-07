Libyen lehnt Pläne der Europäischen Union ab, Flüchtlinge in Zentren in dem nordafrikanischen Land unterzubringen. Ministerpräsident Fajes Sarradsch sagte der "Bild"-Zeitung: "Wir sind absolut dagegen, dass Europa ganz offiziell bei uns illegale Migranten unterbringen will, die man in der EU nicht haben möchte". Er ergänzte, dass sein Land auch keine finanziellen Deals machen werde, um illegale Migranten aufzunehmen.

Tunesische Flüchtline auf dem Weg nach Italien Bildrechte: IMAGO

Am Donnerstag hatte die tunesische Regierung signalisiert, keine solchen Lager in Tunesien zuzulassen. Das sagte der deutsche Europaabgeordnete Jo Leinen nach einem Besuch in Tunis. Die tunesische Regierung fordere Europa dagegen auf, mehr legale Wege für Einreise und Aufenthalt in der EU zu öffnen. Es gebe 250.000 junge Menschen mit Universitätsdiplom in Tunesien, die in ihrem Land keine Arbeit finden könnten.