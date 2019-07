Wie Rettungskräfte in der Nacht mitteilten, ereignete sich der Angriff in der Vorstadt Tadschura nahe der Hauptstadt Tripolis. Dort seien in einem als Lager genutzten Hangar rund 120 Flüchtlinge festgehalten worden. Rettungskräfte suchten in den Trümmern des Hangars nach möglichen Überlebenden, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Am Dienstagabend hatte es Berichte über mehrere Luftschläge auf Tripolis und Tadschura gegeben. In Tadschura befinden sich Stützpunkte von regierungstreuen Einheiten. Die Vorstadt ist deswegen immer wieder Ziel von Angriffen der Haftar-Truppen, der eine Gegenregierung im Osten des Krisenstaates unterstützt.

In dem Bürgerkrieg werden auch häufig Flüchtlinge und Migranten Opfer. Libyen ist eines der wichtigsten Transitländer für Flüchtlinge aus anderen afrikanischen Staaten. Viele werden von bewaffneten Milizen ohne rechtliche Grundlage in Zentren festgehalten, die teils in umkämpften Gebieten liegen. In dem Land herrscht seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi 2011 Chaos. Die Einheitsregierung in Tripolis ist schwach und hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle.