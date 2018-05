Israels Verteidigungsminister fordert Rauswurf der Iraner aus Syrien

Nach der militärischen Eskalation des Iran-Israel-Konflikts in Syrien hat der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad aufgefordert, alle iranischen Kämpfer aus dem Land zu werfen. "Werde die Iraner los, werde Ghassem Sulejmani los und die Kuds-Streitkräfte", appellierte Lieberman am Freitag an die Adresse Assads gewandt.

Israel macht Al-Kuds-Brigaden für Golan-Angriff verantwortlich

General Ghasem Soleimani ist der Kommandeur der in Syrien aktiven Al-Kuds-Elitebrigaden. Bildrechte: dpa General Ghassem Sulejmani ist der Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden, einer Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden, die an der Seite von Assads Regierungskräften im syrischen Bürgerkrieg kämpft. Israel macht Sulejmanis Al-Kuds-Elitekämpfer für die Raketen-Attacke auf die von Israel besetzten Golan-Höhen in der Nacht zu Donnerstag verantwortlich.



Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einer "roten Linie", die überschritten worden sei. Als Reaktion griff die israelische Luftwaffe in der Nacht zu Freitag mutmaßlich iranische Stellungen in Syrien an. Nach Angaben Liebermans wurden dabei fast alle Infrastrukturen der iranischen Kräfte getroffen. Die syrische Armee sprach von drei toten und zwei verwundeten Soldaten. Die in London ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete hingegen, bei dem israelischen Angriff in Syrien seien 23 Menschen getötet worden.

Iran: Begründung für Angriff "erfunden"

UN-Beobachter auf den Golan-Höhen. Bildrechte: IMAGO Der Iran warf Israel vor, unter fadenscheinigen Vorwänden in Syrien militärisch zu agieren. Die Begründung für die israelischen Luftangriffe sei "erfunden", erklärte das Außenministerium in Teheran. Ministeriumssprecher Bahram Kasemi warnte Israel zugleich vor weiteren Angriffen. Syrien habe jedes Recht, sich gegen eine israelische Aggression selbst zu verteidigen. Das Mitglied des sogenannten Expertenrates, eines Verfassungsorgans der Islamischen Republik Iran, Ajatollah Ahmad Chatami, drohte in seiner Freitagspredigt mit der Zerstörung von Tel Aviv und Haifa, "sollte Israel töricht handeln".

Furcht vor Hisbollah-Angriff aus Libanon

Ruhani: ""Wollen keine neuen Spannungen im Nahen Osten." Bildrechte: dpa Nach den israelischen Luftangriffen in Syrien wurde nicht ausgeschlossen, dass der Iran die mit ihm verbündete schiitische Hisbollah-Miliz vom Süd-Libanon aus für einen Gegenschlag auf Israel benutzen könnte.



Irans Präsident Hassan Ruhani sagte am Donnerstagabend in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel allerdings, er wolle keine "neuen Spannungen" im Nahen Osten. Merkel verurteilte nach den Worten ihres Regierungssprechers Steffen Seibert die "iranischen Angriffe auf israelische Militärstellungen auf den Golanhöhen" und forderte Teheran auf, "zur Deeskalation in der Region beizutragen".

Iran-Israel-Konflikt zuletzt eskaliert

Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat sich im syrisch-israelischen Grenzgebiet in den vergangenen Wochen erheblich verschärft. Der Ausstieg von US-Präsident Donald Trump aus dem Iran-Atomdeal hat den Konflikt zusätzlich befeuert. Israel wirft Teheran vor, seine Präsenz in Syrien kontinuierlich ausgebaut und viele Waffen dorthin geliefert zu haben. Der Iran ist neben Russland und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah wichtigster Verbündeter des syrischen Präsidenten Assad. Israel sieht sich durch den Iran und seine schiitischen Verbündeten in seiner Existenz bedroht.

Russland liefert keine Luftabwehrraketen