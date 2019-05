Der Kapitän des Rettungsschiffes der Dresdner Hilfsorganisation "Mission Lifeline", Claus-Peter Reisch, ist wegen unzureichender Papiere auf Malta zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Wie die Hilfsorganisation am Dienstag nach der Urteilsverkündung mitteilte, muss Reisch 10.000 Euro an lokale Hilfsorganisationen bezahlen. "Lifeline"-Vereinschef Axel Steier kündigte an, in Berufung gehen zu wollen.