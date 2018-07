Auch die drei anderen privaten Seenot-Rettungsschiffe im Mittelmeer bleiben zunächst blockiert. Die "Aquarius", die zuletzt nach einem Anlegeverbot in Italien und Malta eine Odyssee nach Spanien hinter sich hatte, liegt noch in Marseille. Das von SOS Méditerranée und "Ärzte ohne Grenzen" betriebene Schiff hatte zum Mannschaftswechsel bis an die französische Küste fahren müssen. In Malta liegen neben der "Lifeline" auch die Schiffe "Seefuchs" und "Sea-Watch 3" im Hafen fest. Die maltesische Regierung hatte vergangene Woche angekündigt, bis zum Abschluss der "Lifeline"-Ermittlungen alle Aktivitäten von Seenotrettern zu unterbinden.

Die "Lifeline" hatte mehr als 230 Migranten vor Libyen aufgenommen und war danach fast eine Woche auf hoher See blockiert, bevor sie Valletta anlaufen durfte. Zuvor hatten Italien und Malta ein Anlegen verweigert.



Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind in diesem Jahr mehr als 1.000 Migranten bei dem Versuch ertrunken, von Libyen aus über das Mittelmeer in die EU zu gelangen. Allein in den vergangenen Tagen seien rund 200 Menschen umgekommen, weil Schlepper sie in seeuntauglichen Booten transportiert hätten.