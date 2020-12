Der designierte US-Präsident Joe Biden will den pensionierten General Lloyd Austin als Verteidigungsminister nominieren. In seiner vier Jahrzehnte langen Militärkarriere habe Austin "beispielhafte Führungsqualitäten" und Charakterstärke unter Beweis gestellt, erklärte Biden. Austin wäre der erste Afroamerikaner auf diesen Posten.

Der 67-Jährige kann auf eine erfolgreiche militärische Laufbahn mit Einsätzen in Afghanistan und im Irak zurückblicken. Der Absolvent der renommierten Militärakademie West Point war 2003 als Kommandeur am Einmarsch der US-Truppen in Bagdad beteiligt. Von 2013 bis 2016 war er Chef des US-Militärkommandos Centcom, das unter anderem für den Kampf der USA gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Irak und in Syrien verantwortlich war.