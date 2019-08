"Stop the Coup - Stoppt den Putsch" - unter dem Motto haben in London tausende Menschen nahe der Downing Street, dem Amtssitz von Premier Boris Johnson, demonstriert. Lautstark versuchten sie, sich Gehör zu verschaffen, mit Trommeln, Pfeifen und Rufen wie "Boris, schäm dich!" und "Trumps Marionette".

Britische Medien berichten, dass auch in Edinburgh, Manchester, Glasgow, Birmingham, Bristol, Belfast und Liverpool demonstriert wird. Organisiert werden die Proteste unter anderem von der Anti-Brexit-Initiative "Another Europe ist possible". Auch der Chef der oppositionellen Labour-Partei Jeremy Corbyn hatte zu Protesten aufgerufen.