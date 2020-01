Der Lufthansakonzern streicht bis einschließlich dem 20. Januar alle Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran. Dies sei "aufgrund der unklaren Sicherheitslage für den Luftraum rund um den Flughafen in Teheran" so entschieden worden, teilte die Fluggesellschaft mit. Den für Freitag geplanten Flug nach Teheran hatte Lufthansa schon gestrichen.

Nach Erbil im Nordirak will die Lufthansa bereits ab kommendem Dienstag wieder fliegen. Ein Flug dorthin am Samstag habe "aus operationellen Gründen" nicht wieder aufgenommen werden können, erklärte das Unternehmen.

Am Donnerstag hatte die Lufthansa eine Maschine, die bereits unterwegs nach Teheran war, umkehren und nach Frankfurt am Main zurückkehren lassen. Eigentlich wollte der Konzern seine Flüge am Donnerstag in die iranische Hauptstadt nach einer eintägigen Unterbrechung wieder aufnehmen.