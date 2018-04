Brasilien Ex-Präsident Lula da Silva soll ins Gefängnis

Der wegen Korruption verurteile brasilianische Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva kann inhaftiert werden. Der Oberste Bundesgerichtshof wies in Brasilia einen Antrag Lula da Silvas auf Haftaufschub ab. Dieser wollte eine Inhaftierung solange verhindern, bis über seine Berufung entschieden wird. Das Gericht traf seine Entscheidung nach elfstündiger Sitzung mit sechs zu fünf Stimmen. Allerdings kann die Verteidigung die Urteilsvollstreckung mit neuen Rechtsmitteln weiterhin verzögern.

Der ehemalige Staatschef war Ende Januar in zweiter Instanz zu zwölf Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden. Lula da Silva wurde für schuldig befunden, in dem Skandal um den staatlichen Ölkonzern Petrobras von dem Bauunternehmen Odebrecht ein Luxus-Appartement an der Küste und Bargeld angenommen zu haben.