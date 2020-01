Nach der Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff will SPD-Bundesaußenminister Heiko Maas weitere diplomatische Anstrengungen gegen eine Gewalteskalation in die Wege leiten. Dazu gehörten auch direkte Gespräche mit Teheran, sagte Maas der "Bild am Sonntag".