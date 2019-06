Außenminister Heiko Maas trifft am Abend im Iran ein, um über das Atomabkommen zu verhandeln. Es ist eine heikle Mission, denn es könnte die letzte Chance sein, das Abkommen zu retten. Zudem machte die Regierung in Teheran schon vor der Ankunft von Maas Druck und forderte konkrete Ergebnisse.

"Beim Atomabkommen sind Ergebnisse wichtig und was genau die Vertragspartner für die Rettung des Deals erreicht haben", sagte Außenminister Mohamed Dschawad Sarif am Sonntag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. "Nicht, dass da wieder gesagt wird, wir haben es versucht, aber es ging nicht."

Maas, der am Montag mit Sarif und Präsident Hassan Ruhani zusammentreffen will, reagierte betont gelassen. "Das, was Außenminister Sarif heute gesagt hat, ist für uns nicht neu", so Maas. Er verwies darauf, dass die Europäer gerade daran arbeiteten, trotz US-Sanktionen Geldtransaktionen zu ermöglichen. Doch konkrete Angebote zur wirtschaftlichen Verbesserung Irans waren von Maas nicht zu hören.