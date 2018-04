Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich für ein Umdenken in der internationalen Sicherheitspolitik ausgesprochen. "Wir müssen auf Prävention setzen statt auf Intervention", sagte der SPD-Politiker am Dienstag auf einer Tagung der UN-Generalversammlung zur Konfliktprävention. Maas sprach sich für "Abrüstung statt Aufrüstung" und "Dialog statt Konfrontation" aus.

Mit Blick auf den umstrittenen Militärschlag der Westmächte in Syrien, der als Antwort auf den mutmaßlichen Giftgas-Einsatz in Duma erfolgte, sagte Maas: "Die Verstöße gegen elementares humanitäres Völkerrecht dürfen nicht ungesühnt bleiben. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden." Den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad warf der deutsche Chefdiplomat in dem Zusammenhang "menschenverachtendes Verhalten" vor: "Wir dürfen davor nicht die Augen verschließen." Die Luftschläge der USA, Großbritanniens und Frankreichs in Syrien waren ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrates erfolgt.