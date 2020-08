Die Bundesregierung stockt ihre Soforthilfe für den Libanon nach den verheerenden Explosionen in der Hauptstadt Beirut deutlich auf. Das kündigte Außenminister Heiko Maas vor einer internationalen Geberkonferenz für das Land an. Deutschland werde weitere zehn Millionen Euro bereitstellen, sagte er. Bereits unmittelbar nach der Explosion hatte die Bundesregierung eine Million Euro für Hilfsmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Die Explosionen am Dienstag lösten schwere Verwüstungen im Hafen von Beirut und weiten Teilen der Stadt aus. Bildrechte: dpa Am Sonntagnachmittag berät zudem die internationale Gemeinschaft in einer Videokonferenz über Soforthilfen für den Libanon. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte, es gehe darum, der schwer getroffenen Bevölkerung direkt zu helfen. Es dürfe zu keinen Unterschlagungen kommen. Nötig seien medizinische Hilfe, Nahrungsmittel und der rasche Wiederaufbau von Schulen und Krankenhäusern.

Transparente Aufklärung von Explosionen gefordert

Maas sagte der "Bild am Sonntag", die Menschen in Beirut bräuchten Hilfe und Anlass zur Hoffnung. Zugleich mahnte er Reformen im Libanon an. Außerdem müsse sich die Regierung ihrer Verantwortung stellen, transparent agieren und die Ursachen für die Explosion aufklären.

Das Deutsche Rote Kreuz flog unterdessen 43 Tonnen Hilfsgüter nach Beirut. Nach Angaben des DRK umfasst die Lieferung unter anderem Verbandsmaterialien, Decken und Werkzeuge für den Bau von Notunterkünften.

Frankreich richtet Luft- und Seebrücke in den Libanon ein

Durch die Explosionen im Hafen von Beirut starben nach aktuellen Zahlen 158 Menschen, rund 6.000 weitere Menschen wurden verletzt. Laut Maas haben zudem 300.000 Menschen durch die Zerstörungen ihr Zuhause verloren. Auch wurden zuletzt Sorgen laut, dass es im Libanon zu Engpässen mit Lebensmitteln kommen könne. Bei den Explosionen waren unter anderem Getreidesilos vernichtet worden.