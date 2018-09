Deutschland und die Türkei wollen auf eine Normalisierung ihrer Beziehungen zusteuern. Das machten Außenminister Heiko Maas und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu nach ihren Gesprächen in Ankara deutlich.

Maas und Cavusoglu im Mai 2018 am Mahnmal für die Opfer des Anschlags in Solingen im Jahr 1993. Bildrechte: dpa Beim Antrittsbesuch dort hatte der SPD-Politiker auch Präsident Recep Tayyip Erdogan getroffen. Der will keine Bedingungen für eine neue Annäherung. Deutschland will die Freilassung von sieben in der Türkei aus politischen Gründen inhaftierten deutschen Staatsbürgern.



Einig zeigten sich Maas und Cavusoglu am Mittwochabend, dass eine "humanitäre Katastrophe" in der syrischen Provinz Idlib verhindert werden müsse.



Entscheidungen über Idlib am Freitag

Maas will eine diplomatische Lösung für die umkämpfte und letzte größere Rebellenregion in Syrien. Am Donnerstag sagte er der ARD, am Freitag werde der türkische Präsident in Teheran mit seinem russischen und seinem iranischen Kollegen sprechen, den Verbündeten von Syriens Machthaber Baschar al-Assad. Er habe "ermuntert" auf die anderen einzuwirken, sagte Maas, um "nicht mit großen Bombardements dieses humanitäre Desaster in Idlib anzurichten".

Die Kämpfe laufen schon an: Russische Luftangriffe auf Idlib am Mittwoch Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Erdogan warnte vor einem Blutbad und fürchtet einen Flüchtlingsstrom. In der jetzt umstellten Provinz im Nordwesten von Syrien sitzen viele einheimische und aus anderen Teilen des Landes geflohene Zivilisten und Rebellen fest. Neben Zehntausenden von Bewaffneten sollen es etwa drei Millionen Menschen sein.



Zuletzt bombardierte auch die russische Luftwaffe dort wieder Stellungen - nach den Angaben aus Moskau die einer Extremistengruppe, einen Drohnen-Flugplatz und einen Vorrat an tragbaren Flugabwehrraketen. Die Rebellen sollen nach Medienberichten eine weitere Brücke gesprengt haben, um den Vormarsch von Truppen zu stören.

Deutscher Staatsbürger unter Hausarrest

Während Maas nun am Donnerstag eine deutsche Schule in Istanbul besuchte, blieb noch offen, ob er sich auch um einen deutschen Staatsbürger in Bulgarien bemüht. Dieser wurde am Sonntag wegen eines türkischen Haftbefehls zu Beginn einer Urlaubsreise an das Schwarze Meer am Flughafen in Warna festgenommen. Seinen Hausarrest befristete eine Gericht jetzt auf 40 Tage. Bis zu einer weiteren Entscheidung muss der Mann nun in seinem Ferien-Hotel bleiben.

Warna - Urlaubsort am Schwarzen Meer: Hier sitzt ein Deutscher im Hausarrest. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der 44 Jahre alte Mehmet Y., der die türkische und die deutsche Staatsbürgerschaft hat, wurde nach türkischen Angaben im Jahr 2005 in Adana wegen Tätigkeiten für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Rund drei Jahre und sieben Monate seien noch abzusitzen. Bulgarien hat türkischen Auslieferungsersuchen meist entsprochen.