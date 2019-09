Das britische Unterhaus will am Mittwoch über einen Gesetzentwurf abstimmen, in dem es um eine Verschiebung des Brexit-Termins geht. Die Opposition hatte das in der Nacht zum Mittwoch gemeinsam mit 21 Abgeordneten aus den Reihen der regierenden konservativen Partei durchgesetzt. Insgesamt stimmten 328 Abgeordnete dafür, 301 waren dagegen.



Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der britische Regierungschef bei der EU in Brüssel um eine weitere Verschiebung des Brexit bitten soll und zwar um drei Monate bis zum 31. Januar 2020, falls vorher kein Austrittsvertrag zustande kommt. So soll verhindert werden, dass es Ende Oktober zu einem Brexit ohne Austrittsabkommen kommt.