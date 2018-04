Macron deutete an, dass die Umsetzung des Vorhabens nicht einfach wird. Doch die EU müsse die "giftige Debatte" über den Umbau des Asylrechts und die Umverteilung von Flüchtlingen lösen, so der französische Präsident mit Blick auf Staaten, die die Aufnahme und Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU verweigern.

Macron traf die Aussagen in einer Rede mit dem Titel "Die Zukunft Europas". Er hatte im Herbst an der Pariser Sorbonne-Universität in einem Grundsatzvortrag eine ganze Reihe von Reformen vorgeschlagen, mit denen er Europa stärker integrieren will. Kernpunkt war unter anderem eine engere Verzahnung der Euro-Länder, etwa durch ein gemeinsames Budget für die 19 Staaten.