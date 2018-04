Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen trotz inhaltlicher Differenzen zur EU-Reform bald gemeinsam Vorschläge präsentieren. Merkel sagte beim Treffen mit dem französischen Staatschef am Donnerstag in Berlin: "Wir brauchen eine offene Debatte und am Schluss die Fähigkeit zum Kompromiss." Bis zum EU-Gipfel Ende Juni sollten Kernfragen geklärt sein.