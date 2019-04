Macron will Rentner mit geringen Einkommen von bis zu 2.000 Euro besser stellen. Diese Maßnahme dürfte nach Medienberichten über eine Milliarde Euro kosten. Auch am gesetzlichen Renten-Eintrittsalter von 62 Jahren will er festhalten. Allerdings deutete der Präsident die Notwendigkeit zu längeren Einzahlungen an.