Nach einer spektakulären Rettungsaktion hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einem illegalen Einwanderer aus Mali die Einbürgerung zugesichert. Der 22-Jährige Mamoudou Gassama war am Samstag in Windeseile an einer Hausfassade von Balkon zu Balkon geklettert. Als er im vierten Stockwerk ankam, zog er einen vierjährigen Jungen auf den Balkon.

Eine Urkunde würdigt Mamoudou Gassama für seinen Mut und seine Aufopferung. Bildrechte: dpa

Bei einem Treffen am Montag im Elysée-Palast überreichte Macron dem jungen Malier eine Urkunde für seinen "Mut und seine Aufopferung". Zudem sicherte er dem Flüchtling zu, er werde bald eine Aufenthaltserlaubnis erhalten und sei eingeladen, einen Antrag auf Einbürgerung zu stellen. Auch sei die Pariser Feuerwehr bereit, ihn aufzunehmen.



Im September war Gassama ohne Einreiseerlaubnis nach Frankreich gekommen und lebt laut seinem älteren Bruder unter schwierigen Verhältnissen in einer Notunterkunft. Asyl hat er bisher nicht beantragt. Nun enden für den Malier Monate der Ungewissheit.



"Sie haben etwas Außergewöhnliches gemacht und das rechtfertigt eine außergewöhnliche Entscheidung", begründete Macron die Aussicht auf Einbürgerung. Zugleich betonte er, nicht alle, die aus Mali kommen, könnten eine Aufenthaltserlaubnis erhalten.



Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hatte dagegen den Fall genutzt, die harte Flüchtlingspolitik Macrons zu kritisieren. Sie hoffe auf ein "positives Signal" für eine Willkommenskultur in Frankreich und eine bessere Integration der tausenden Menschen, die in der Hauptstadt mangels Unterkünften in wilden Zeltlagern hausen müssen, sagte die Sozialistin.