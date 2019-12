Überfüllte Bahnsteige, aber kaum Züge - der Streik sorgt in Frankreich für massive Verkehrseinschränkungen und stellt gerade an den Feiertagen viele Reisende auf eine Geduldsprobe.

Überfüllte Bahnsteige, aber kaum Züge - der Streik sorgt in Frankreich für massive Verkehrseinschränkungen und stellt gerade an den Feiertagen viele Reisende auf eine Geduldsprobe.

Überfüllte Bahnsteige, aber kaum Züge - der Streik sorgt in Frankreich für massive Verkehrseinschränkungen und stellt gerade an den Feiertagen viele Reisende auf eine Geduldsprobe. Bildrechte: dpa

Frankreich Macron ruft zu Streikpause an Weihnachten auf

Hauptinhalt

Auch kurz vor Weihnachten zeichnet sich in Frankreich kein Ende der Streiks ab. Wer an den Feiertagen die Familie besuchen will, wird durch ausfallende Züge und Staus auf den Straßen auf eine harte Probe gestellt. Präsident Macron hat nun einen eindringlichen Appell an die Streikenden gerichtet. Zugleich verspricht er den Gegnern seiner geplanten Rentenreform Zugeständnisse.