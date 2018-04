Der französische Staatschef Emmanuel Macron hat in seiner Rede vor dem US-Kongress ein leidenschaftliches Plädoyer gegen den "Nationalismus" und für die globale Zusammenarbeit gehalten. Macron warb am Mittwoch vor Repräsentantenhaus und Senat für einen "starken Multilateralismus". Die Herausforderung der Globalisierung sei das genaue Gegenteil von massiver Deregulierung und extremem Nationalismus. Er glaube an einen freien und fairen Handel, betonte Macron in Washington.



Die USA hätten den Multilateralismus einst begründet. Sie müssten nun helfen, "ihn zu bewahren und neu zu erfinden", sagte Macron. Europa und die USA sollten gemeinsam an einer Weltordnung für das 21. Jahrhundert bauen. Am letzten Tag seiner dreitätigen Reise durfte Macron vor dem US-Kongress auftreten. Er nutzte die Chance, für einen Dialog mit der EU zu werben. Bildrechte: dpa

Mahnung an US-Präsident

Die Worte des französischen Staatschefs können als Mahnung an US-Präsident Donald Trump verstanden werden, der für einen weitgehenden Rückzug der USA aus internationalen Abkommen steht. Zudem hat Trump chinesische Waren mit Importzöllen belegt und droht auch der EU mit solchen Plänen.

Werbung für Iran-Abkommen

Der 40-jährige Macron sprach auch das Thema des Iran-Abkommens an, dass er bei seinem Besuch in den USA immer wieder auf seine Agenda setzte. Bis zum 12. Mai muss US-Präsident Donald Trump entscheiden, ob er an dem Abkommen festhält oder nicht. Der 2015 abgeschlossene Deal soll den Iran daran hindern, Atomwaffen zu entwickeln. Macron mahnte die US-Abgeordneten und Senatoren an, dass der Vertrag nicht aufgegeben werden dürfe, ohne etwas Substanzielleres als Ersatz zu haben.

Thema Klimaschutz