Malaysia will rund 450 Tonnen illegal importierten Plastikmüll in dessen Herkunftsländer zurückschicken. Umweltministerin Yeo Bee Yin sagte am Dienstag, es handle sich um eine Angelegenheit der nationalen Würde und Souveränität. Die illegale Einfuhr von Müll verletze die malaysischen Gesetze und drohe, das Land in eine Müllkippe zu verwandeln.