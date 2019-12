Wegen Mord an Journalistin Regierung auf Malta unter Druck

Der Mord an der regierungskritischen Journalistin Daphne Caruana Galizia hatte Malta erschüttert. Zwei Jahre später könnte ein Hintermann entlarvt sein. Dessen Kontakte führten bis in die maltesische Regierung, was diese unter Druck bringt.