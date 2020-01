Das neue Gesicht an der Spitze von Partei und Regierung: Robert Abela.

Das neue Gesicht an der Spitze von Partei und Regierung: Robert Abela. Bildrechte: dpa

Regierungswechsel Jurist Abela wird Maltas neuer Premier

In Malta stehen die Zeichen auf Neuanfang. Gut zwei Jahre nach dem Mord an der Journalistin Caruana Galizia kommt es zum Wechsel an der Regierungsspitze. Nachfolger von Premier Muscat ist der Jurist Robert Abela.