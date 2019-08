Das Rettungsschiff "Ocean Viking" darf in den Hoheitsgewässern Maltas nicht tanken. Wie ein Sprecher der Hilfsorganisation "SOS Méditerranée" erklärte, hatte Malta zuerst einen Termin mit der Besatzung an einer Tankstation in maltesischen Gewässern vereinbart. Über Funk war dieser dann aber ohne Angabe von Gründen abgesagt worden. Für das Schiff werde nun nach einer anderen Lösung gesucht.

Aus Malta gab es bislang keine Bestätigung für den Vorfall. Es wäre das erste Mal, dass Malta einem Rettungsschiff die Einfahrt in seine Gewässer untersagt. Das Schiff war am Sonntag aus dem Hafen von Marseille ausgelaufen. Der Treibstoff an Bord reiche noch für zehn bis zwölf Tage, teilte der Sprecher mit. Die "Ocean Viking" werde damit ihren Einsatz vor der Küste Lybiens fortsetzen. Dort will das Rettungsschiff nach Migranten in Seenot Ausschau halten. Das Schiff gehört zu den Hilfsorganisationen "SOS Méditerranée" und "Ärzte ohne Grenzen".