Marokkos Außenminister kritisierte, die EU mache das Migrationsproblem größer, als es tatsächlich sei. "Migration umfasst drei Prozent der Weltbevölkerung, wovon 80 Prozent legal sind", sagte er. "Wir sprechen also nur von 20 Prozent aus diesen drei Prozent." Es gebe einen politischen Kontext, der das Problem größer mache, als es in Wirklichkeit sei.



Zugleich warf er Europa eine unklare Haltung gegenüber seinem Land vor: "Sind wir echte Partner oder nur ein Nachbar, vor dem man Angst hat?" Länder wie Marokko, die in Sicherheits- und Migrationsfragen so wichtig seien, sollten eine größere Rolle spielen. Man könne Marokko nicht um Mithilfe bei Migration und im Kampf gegen Terrorismus bitten und das Land ansonsten wie ein Objekt behandeln.