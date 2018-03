Mehr als einen Monat nach einem Schulmassaker in Florida dürfte es heute zu den größten Anti-Waffen-Protesten seit Jahrzehnten in den USA kommen. Allein in der US-Hauptstadt Washington werden eine halbe Million Menschen zu einem "Marsch für unsere Leben" ("March For Our Lives") erwartet.

Prominente Unterstützung

Schon Stunden vor Beginn der zentralen Kundgebung versammelten sich zwischen Weißem Haus und Kapitol Tausende überwiegend junge Menschen.



Zahlreiche Prominente unterstützen die Proteste. Unter anderem haben Schauspieler George Clooney und seine Frau Amal ihre Teilnahme angekündigt. Stars wie Miley Cyrus, Ariana Grande und Justin Timberlake wollen ebenfalls auf der Kundgebung auftreten.



US-Präsident Donald Trump ist nicht in Washington. Er verbringt das Wochenende auf seinem privaten Anwesen Mar-a-Lago in Florida.

Schüler organisieren Proteste

Organisiert wurde die Veranstaltung in der US-Hauptstadt von Schülern einer High School in Parkland in Florida. Dort hatte ein 19-Jähriger am 14. Februar 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen.



Seitdem haben überlebende Schüler eine Protestaktion gegen Waffengewalt und für striktere US-Waffengesetze gestartet. Auch viele Eltern schlossen sich an.

Landesweite Proteste geplant

Nach Angaben der Organisatoren sind in den USA und anderen Ländern unter dem Motto "#NeverAgain" ("Nie wieder") mehr als 800 Protestmärsche geplant. Kundgebungen waren auch in anderen US-Städten wie New York und Philadelphia geplant.



Auch weltweit gab es Solidaritätsaktionen. In Berlin folgten allerdings nur eine Handvoll Menschen dem Aufruf und kamen zum Brandenburger Tor. Weitere Solidaritätskundgebungen wurden unter anderem aus Sydney und Tel Aviv und sogar China gemeldet.

Schüler fordern härtere Waffengesetze

Die Organisatoren der Massenproteste in den USA fordern ein schärferes Waffenrecht. Unter anderem verlangen sie ein Verbot von Sturmgewehren in den Händen von Zivilisten und eine generelle Heraufsetzung des Alters bei Waffenkäufen auf 21 Jahre.



Forderungen nach einschneidenden Reformen des Waffenrechts prallen in den USA allerdings stets auf den Widerstand von Verfechtern des Rechts auf Selbstverteidigung. US-Präsident Trump hatte sich als Reaktion auf das Massaker in Parkland zwar zeitweise für deutliche Gesetzesverschärfungen ausgesprochen, rückte dann aber wieder davon ab.

US-Regierung kündigt Verbot von "Bump Stocks" an

Am Freitag stellte die US-Regierung aber ein Verbot von "Bump Stocks" genannten Vorrichtungen in Aussicht, die halbautomatische zu vollautomatischen Waffen aufrüsten.



Einen solchen Aufsatz hatte im Oktober 2017 ein Amokschütze in Las Vegas verwendet. Er tötete bei seinem Anschlag auf Konzertbesucher 58 Menschen. 700 weitere Menschen wurden verletzt.

Schüler wollen weitere machen