An diesem Wochenende sind in Russland erneut Tausende auf Straße gegangen, um gegen die Politik von Präsident Wladimir Putin zu demonstrieren. So zogen in Chabarowsk, im äußersten Osten Russlands, die Menschen mit Rufen wie "Freiheit!" und "Putin, tritt zurück!" durch die Straßen.



Dabei versammelten sich Beobachtern zufolge bis zu 100.000 Menschen – so viele wie an keinem Tag zuvor. Die Verwaltung der 600.000 Einwohner zählenden Stadt sprach dagegen nur von nur 6.500 Teilnehmern.