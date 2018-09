Kurz vor Beginn des EU-Gipfels in Salzburg hat die britische Premierministerin Theresa May mehr Entgegenkommen von der EU im Streit um einen geregelt "Brexit" gefordert. "Um zu einem guten Ergebnis zu gelangen, muss die EU jetzt, nachdem Großbritannien seine Position weiterentwickelt hat, das auch tun", schrieb May in einem Gastbeitrag für die "Welt".

May verteidigte ihren Vorschlag, eine Freihandelszone zwischen der EU und Großbritannien nur für Güter, nicht aber für Dienstleistungen einzurichten. Die Einwände der EU entsprächen nicht "der Realität von Handelsverhandlungen anderswo".

Streit um irisch-nordirische Grenze

Zugleich erteilte May einem Kompromissvorschlag aus Brüssel eine klare Absage: Der EU-"Brexit"-Unterhändler Michel Barnier hatte am Dienstagabend eine Idee vorgestellt, wie nach dem "Brexit" mit dem Güterverkehr an der irisch-nordirischen Grenze umgegangen werden könne.

Es gehe darum, welche Güter, die in Nordirland aus dem Rest des Vereinigten Königreichs ankommen, kontrolliert werden müssten, und wo, wann und von wem die Kontrollen ausgeführt werden sollten, erklärte Barnier bei der Vorstellung. Details zum Kompromiss wurden nicht öffentlich.

Der Streit um die künftige EU-Außengrenze zwischen Nordirland und Irland bremst die "Brexit"-Verhandlungen derzeit massiv aus. Großbritannien pocht darauf, dass Nordirland nicht anders behandelt wird als der Rest des Vereinigten Königreichs. Die EU wiederum möchte verhindern, dass es zwischen Irland und Nordirland wieder Grenzkontrollen geben muss.

EU zu Nachbesserungen bereit

Der EU-Vorschlag für eine Auffanglösung liege seit Februar auf dem Tisch, hatte Barnier am Dienstag betont. Brüssel sei auch zu Nachbesserungen bereit. So könne noch festgelegt werden, welche Güter beim Transport an der irischen Grenze kontrolliert werden müssten.

Auch könnten die Zollkontrollen bereits vor der Grenze, etwa an den Produktionsstätten, vorgenommen werden. "Wir wollen die notwendigen Zollkontrollen entdramatisieren", betonte der Chefunterhändler.

May bekräftigte in der "Welt" ihre Ablehnung einer Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens.

Bildrechte: dpa Keine Seite kann von der anderen etwas völlig Inakzeptables verlangen, etwa eine Zollaußengrenze zwischen Teilen des Vereinigten Königreichs - was auch kein anderes Land in dieser Situation akzeptieren würde. Theresa May Britische Premierministerin

Die Premierministerin will am Mittwochabend in Salzburg ihre Sicht der Dinge bei den "Brexit"-Verhandlungen schildern. Am Donnerstag diskutieren die übrigen 27 EU-Staaten ohne May über den Brexit sowie über einen Sondergipfel im November.