Die britische Premierministerin Theresa May hat ihren Verteidigungsminister Gavin Williamson gefeuert. Williamson sei mitverantwortlich für ein Leck, durch das die Entscheidung der britischen Regierung bekannt wurde, den chinesischen Technologiekonzern Huawei unter Bedingungen am 5G-Netzausbau im Vereinigten Königreich zu beteiligen. Das teilte Downing Street am Mittwochabend mit. Zuvor habe es eine Untersuchung gegeben. Williamson soll die Informationen an die Presse weitergegeben haben.

May habe das Vertrauen in Williamson verloren, hieß es in dem Statement weiter. Die konservative Politikerin Penny Mordaunt soll laut BBC das Amt übernehmen.

Keine Disziplin in Mays Kabinett

Schon lange gelten die Minister in London als disziplinlos. Informationen aus Kabinettssitzungen dringen regelmäßig in kurzer Zeit an die Öffentlichkeit. Dass nun auch Details aus Treffen des wichtigsten nationalen Sicherheitsgremiums an die Presse gingen, schockte viele Briten allerdings.

Bis dato galt Williamson als ehrgeiziger und aufstrebender Politiker, der sich sogar im Rennen um die Nachfolge Mays in Stellung gebracht hatte. Williamson war seit 2017 Verteidigungsminister des Vereinigten Königreichs. Er bestreitet, Informationen weitergegeben zu haben.