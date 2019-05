Die britische Premierministerin Theresa May will das Parlament in London über ein zweites Brexit-Referendum abstimmen lassen. Das sagte die Regierungschefin am Dienstag bei einer Rede in London. May stellte den Unterhaus-Abgeordneten die Abstimmung über ein zweites Referendum über den EU-Austritt in Aussicht, wenn sie im Gegenzug dem Brexit-Abkommen mit der EU zustimmten.