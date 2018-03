Die britische Premierministerin Theresa May hat für ein möglichst enges wirtschaftliches Verhältnis zur EU auch nach dem Brexit geworben. Sie sagte in einer Grundsatzrede in London, sie strebe ein breiteres und tiefergehendes Abkommen an als jedes andere Freihandelsabkommen der Welt.

May bot an, Großbritannien könne sich auch künftig an EU-Wettbewerbsregeln und Regeln für Beihilfen halten. Um die Güterströme an der Grenze nicht zu behindern, müssten beide Seiten in den Bereichen Regulierung und Standards eng zusammenarbeiten.

Brauchen neues Modell

Dabei will May keines der bestehenden Modelle für eine künftige Partnerschaft mit der EU nach dem Brexit übernehmen. Sie lehnte ein reines Handelsabkommen wie zwischen der EU und Kanada ebenso ab wie eine Mitgliedschaft im Europäischen Binnenmarkt nach dem Vorbild von Norwegen.

Die neuen Beziehungen sollen in einer Übergangszeit auf den Weg gebracht werden. May formulierte einige Kernforderungen Großbritanniens:

Die EU muss das britische Referendum respektieren.

Das Abkommen muss dauerhaft sein.

Die Sicherheit Großbritanniens, Jobs und Wohlstand müssen gesichert werden.

GB bewahrt seine Identität und Eigenständigkeit.

Zugleich stellte May klar: Großbritannien trete aus dem Binnenmarkt aus. Das Leben werde anders. Man brauche völlig neue Lösungen. Großbritannien wird die EU im März 2019 verlassen.

Zankapfel Nordirland

Großer Streitpunkt zwischen Brüssel und London ist die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland. Dort zeigen sich die Probleme, wie künftig Freizügigkeit und Zugang zum EU-Binnenmarkt geregelt werden sollen. May sagte dazu, sie wolle keine Rückkehr zu einer harten Grenze.

May betonte, durch den Brexit dürfe der Friedensprozess in Nordirland nicht gefährdet werden. Es liege in der gemeinsamen Verantwortung, eine harte Grenze zu verhindern. Jede Regelung, die zu zu Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem restlichen Großbritannien führe, sei inakzeptabel.