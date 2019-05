Die britische Premierministerin Theresa May hat ihren Rücktritt als Chefin der konservativen Torys angekündigt. In London sagte May, sie werde das Amt am 7. Juni abgeben. Zugleich kündigte sie an, so lange Premierministerin zu bleiben, bis ihr Nachfolger gewählt sei. Der neue Tory-Chef soll auch neuer Premierminister werden.